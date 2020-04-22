شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكلف بإعداد اختبار تكميلى للطلاب المتغيبين عن امتحان الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية، بإعداد اختبار تكميلى للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول، بعذر قانونى بأعذار مرضية أو قهرية، طبقا للقرارات المنظمة بشأن الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى العام.

وأكدت الوزارة فى خطاب لها، يأتى ذلك فى ضوء الرد على استفسارات أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين تغيبوا عن أداء مادة أو مادتين فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لظروف مرضية أو قهرية.

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وأوضحت الوزارة، أنه إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلى"تخلف" فى الجزء الذى تمت دراسته خلال هذا الفصل فى نهاية العام الدراسى عقب امتحان الفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسى الثانى يؤدى امتحانه فى المواد التى تغيب فيها مع امتحان الدور الثانى ويكون امتحانه في الجزء الذى تم دراسته من المنهج فى الفصل الدراسى الثانى فقط.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن إن الامتحانات الإلأكترونية لنهاية الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام تبدأ فى مواعيدها فى الجدول المعلمن 29 إبريل الجارى للأول الثانوى و30 للثانى الثانوى، موضحا أن الطلاب يؤدون الامتحان إلكترونيا من المنزل حسب الجدول وترتيب المواد، مؤكدا أن الحل القانونى البديل لمن يرسب أو لا يدخل الامتحان هو اختبار الدور الثانى قبل بدء العام الجديد.

وشدد الوزير، على أنه لن يتم استبدال الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بأبحاث كما أنه لن يتم إلغاء الامتحانات واعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للطلاب، موضحا أنه لا تغيير فى مواعيد الامتحانات.