شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: بدء تحصيل الاشتراكات للأعضاء وصندوق التكافل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد الشورى، الأمين العام لنقابة الزراعيين، إن الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، وجه ببدء العمل الفورى فى التحصيل الإلكترونى لخدمات النقابة، كبداية للتعامل الإلكترونى بين الأعضاء والنقابة لسداد الخدمات، وخاصة فى سداد اشتراكات العضوية، واشتراكات صندوق التكافل، لتطبيق معايير الأمن الصحى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشار الفيروس.

وأوضح الشورى، أن الخدمات النقابية ستتم خلال الفترة القادمة من خلال الإنترنت، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة للميكنة الرقمية بما يوفر الوقت والجهد على الأعضاء، ولفت إلى أنه لاجراء الخدمة، يقوم العضو بمراسلة الأرقام الخاصة بالنقابة على الواتس آب: 01005402819 – 01061564868، لتوضيح الخدمة المراد سدادها و الاستعلام عن قيمتها.

وأضاف أمين عام نقابة الزراعيين، بعد تحديد التكلفة يتوجه العضو لأقرب فرع أحد شركات الاتصالات لاجراء التحويل المالى شاملا المصاريف الالكترونية للتحويل أو التحويل المباشر من المحفظة الإلكترونية للأعضاء المشتركين لأرقام النقابة الذى تم التواصل معها، وفى خلال 3 ايام عمل يتم اصدار إيصال السداد للعضو، وإرسال صورة الكترونية له من خلال الواتس آب.

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من ناحية أخرى، كان قد قال عبد الرؤف الجمل، أمين صندوق نقابة الزراعيين، إن مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، قرر صرف معاشات الأعضاء سن الستين، والورثة، بجميع المحافظات، عن شهرى مايو ويونيو 2016، مشيرا إلى أن شيكات المعاشات سيتم تسليمها للنقابات الفرعية قد وصلت إلى المحافظات، لافتا إلى أن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، قد اعتمد شيكات المعاشات بإجمالى 18 مليون جنيه.

كان الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أكد إن أحد التحديات الكُبرى التي تواجهها النقابة هي تدنى معاشات النقابة، حيث بلغت إجمالى المتأخرات لصندوق المعاشات، حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 40 شهرًا لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المجلس يدير أصول النقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير الرشيدة للموارد، ما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالي على الانتظام في صرف المعاشات دون تقليل الفجوة.