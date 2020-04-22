شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 665 مليون جنيه لمليون و385 ألف مستفيد من "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة والتي بدأ صرفها اعتباراً من يوم 18 أبريل على مستوى جميع المحافظات حيث تم قام مليون و385 الف مستفيد بصرف ما يقرب من 665 مليون جنيه بمكاتب البريد حتى مساء أمس من خلال 4,575 ماكينة مقسمة على 3,360 مكتب بريد ومن المقرر أن يستمر الصرف لبقية المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة حتى نهاية شهر أبريل.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى ومسؤولى هيئة البريد المصرى.

كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانية لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسة بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أى شكاوى أوعقبات أو حالات تكدس فى عمليات الصرف.

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يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالى 3 مليون اسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد اطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg

وتأتى هذه الخدمة فى إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمى والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذى يقتضى التباعد المكانى بين المواطنين كإجراء وقائى.