شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن يوم الأرض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم، اليوم الأربعاء، بيوم الأرض العالمى، بهدف نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولى سنوى يقام فى عدد كبير من دول العالم، وبعض البلاد تطلق عليه "أسبوع الأرض".

ويستعرض ”الخليج 365”، عددا من أهم المعلومات الخاصة بيوم الأرض:

1- أسسه السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون، وهو سياسي وبيئى أمريكى.

2- تم الاحتفال به لأول مرة في 22 أبريل 1970، عند زيارة "جايلورد" ومساعده دنيس هايس بزيارة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا عام 1969م، وتملكهما الغضب والذعر عندما شاهدا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية.

3- جاء اختيار يوم 22 أبريل لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالى، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبى.

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4- يطلق عليه يوم الأرض نظرًا لأن من يقوم بتنظيم يوم الأرض حاليًا شبكة يوم الأرض، وتحتفل به سنويًا أكثر من 175 دولة.

5- الهدف من الاحتفال بيوم الأرض، هو نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وإبراز القضايا البيئية كإحدى القضايا الأساسية فى العالم.

6- يمكنك المشاركة بيوم الأرض من خلال إطفاء الأنوار قبل مغادرة أى مكان، زراعة النباتات والأشجار، وعدم الإسراف فى الماء، وركوب الدراجات أو المشى ولو ليوم واحد.

7- يوم الأرض الـ50، وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، يحث المواطنين حول العالم، إلى التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يعمل لنفع الناس والكوكب، وتعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض، ووقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ومواجهة التغيرات المناخية، وإزالة الغابات، والحفاظ على التنوع البيولوجى.

8- ويدعو يوم الأرض إلى إعداد خطط وطنية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متعقلة بالمناخ، والحد من التلوث.