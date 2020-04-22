شكرا لقرائتكم خبر عن بحث البيئة للثالث الإعدادى.. اعرف ازاى تكتب المشروع فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم إلغاء البحوث لطلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، موضحا أن الطلاب يقدمون أبحاث فى الوقت المحدد ويتم تسليمه أما رقميا أو ورقيا قبل 15 مايو المقبل، وحدد 3 موضوعات الطلاب الإعدادية يختار الطالب 1 فقط للعمل عليه، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى كيفية عمل وإعداد مشروع البحث للصف الثالث الإعدادى عن البيئة.

ـ يختار الطالب عنوان لموضوع بحث البيئة.

ـ يكتب الطالب مقدمة عن البيئة.

ـ ثم كتب موضوع عن البيئة يشمل فقرة لا تزيد عن 800 كلمة يخلص فيها أبرز المعلومات عن البيئة.

ـ يحصل الطالب على معلوماته فى بحث البيئة من المكتبة الرقمية وكتاب المدرسة.

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ـ يحدد الطالب عناصر بحث البيئة مثل " اهمية البيئة وأنواعها وكيفية الحفاظ على بيئتنا.

ـ يكتب الطالب مصادر البحث عن البيئة " المكتبة الرقمية وكتاب المدرسة أو أى مصدر أخر.

ـ يكتب الطالب بحث واحد فى الصف الثالث الإعدادى عن البيئة أو غيرها من الموضوعات.

ـ يسلم البحث رقميا أو ورقيا قبل 15 مايو المقبل.

ـ بحث البيئة هو واحد من 3 مشروعات هى " البيئة وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغذائى.