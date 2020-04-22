شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة الأزهر تساهم فى توفير و إنتاج الماسكات لمواجهة أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت كلية الاقتصاد المنزلى بإنتاج و تسليم الدفعة الأولى من الماسكات الطبية إلى جامعة الأزهر؛ والبالغ عددها ( 2000) ماسك طبى، حيث قام قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر بالبدء فى تصنيع وإنتاج الكمامات فى إطار توفير وتنفيذ التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورنا المستجد بدعم وإشراف الدكتور محمد راضى عميد الكلية.

ويتم تصنيع الكمامات داخل معمل الملابس والنسيج بالكلية؛ ويساهم فى تنفيذ الإنتاج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و أعضاء الجهاز الإدارى بقسم الملابس والنسيج وعدد من أعضاء قسم تنمية الأسرة الريفية وعدد من أعضاء الجهاز الإدارى بالكلية على مدار الأسبوع.

وأشاد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة بهذا الجهد الذى بذل فى تصنيع هذه الماسكات، مؤكدا أنه يعكس ان جامعة الأزهر بكلياتها المختلفه فى خدمة الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وكان قد أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية قرار رئيس الجامعة بأن تكون مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر مقرًا للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي كورونا.

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