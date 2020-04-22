صور.. جامعة الأزهر تساهم فى توفير و إنتاج الماسكات لمواجهة أزمة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت كلية الاقتصاد المنزلى بإنتاج و تسليم الدفعة الأولى من الماسكات الطبية إلى جامعة الأزهر؛ والبالغ عددها ( 2000) ماسك طبى، حيث قام قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر بالبدء فى تصنيع وإنتاج الكمامات فى إطار توفير وتنفيذ التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورنا المستجد بدعم وإشراف الدكتور محمد راضى عميد الكلية.
ويتم تصنيع الكمامات داخل معمل الملابس والنسيج بالكلية؛ ويساهم فى تنفيذ الإنتاج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و أعضاء الجهاز الإدارى بقسم الملابس والنسيج وعدد من أعضاء قسم تنمية الأسرة الريفية وعدد من أعضاء الجهاز الإدارى بالكلية على مدار الأسبوع.
وأشاد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة بهذا الجهد الذى بذل فى تصنيع هذه الماسكات، مؤكدا أنه يعكس ان جامعة الأزهر بكلياتها المختلفه فى خدمة الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وكان قد أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية قرار رئيس الجامعة بأن تكون مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر مقرًا للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي كورونا.
وأضاف البيان أن القرار نص على مراعاة ما ورد في القرار السابق لرئيس الجامعة والذي ينص على أن يتم تخصيص الجناح الفندقي بالمستشفى باستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، وذلك بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.
ومن جانبه أكد صديق أنه تم توفير كل سبل الرعاية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وأغلب دول العالم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، مشيرًا إلى انتهاء كل التجهيزات اللازمة لمستشفى الأزهر التخصصي وفقًا لدورها الجديد في استقبال مصابى الكورونا وتوفير معدات وأدوات طبية إضافية تلائم الغرض الجديد من عمل المستشفى، بالإضافة إلى أعمال تدريب الأطقم الطبية من مختلف الأقسام والمقرر لهم العمل بمستشفى العزل.
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