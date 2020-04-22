"هايد بارك للتنمية" تزود الدمرداش وأبو الريش ومعهد الأورام بـ 2000 كاشف سريع لكورونا لحماية الأطقم الطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سراج: الكوادر الطبية هم خط الدفاع الأول، ولن ندخر مالًا ولا جهدًا لدعم المنظومة الصحية في هذه الاوقات العصيبة

"مصر الخير" تشيد بجهود الشركة وسرعة استجابتها لمتطلبات المنظومة الصحية لمكافحة الفيروس

قامت شركة "هايد بارك للتنمية"، المتخصصة في مجال التطوير العقاري، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، بتزويد مستشفى الدمرداش، ومستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش المنيرة، والمعهد القومي للأورام بـ 2000 كاشف سريع للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد ((COVID-19 Antibodies IgM/IgG Rapid Test، بواقع 1000 كاشف لمعهد الاورام، و520 كاشف لمستشفى أبو الريش، و480 كاشف لمستشفى الدمرداش، وذلك بهدف تعزيز قدرات المستشفيات وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لحماية كوادرها وفرقها الطبية لمجابهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وستساهم هذه الكواشف السريعة في حماية الفرق الطبية، كونها الأحدث والقادرة على اظهار النتائج في أسرع وقت خلال دقائق فقط، لتقلل من فرص انتشار العدوى في المستشفيات، وهو ما يقلل من فرص إصابة المرضى ذوي الحالات الحرجة من خطر الإصابة بالفيروس.

من جانبه أكد المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتنمية، على إيمان الشركة التام بأهمية تضافر الجهود بين كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني لتجاوز هذه الأزمة، لافتا أنها فترة حرجة تستدعي تكاتف الجميع والعمل بشكل موحد من أجل حماية الوطن، فالحكومة تبذل قصارى جهدها وتعمل على قدم وساق من أجل حماية كل فرد، والمسئولية الانسانية -قبل المجتمعية- تحتم أن يشارك القطاع العقاري بكل ما يستطيع لدعم الدولة والأفراد.

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وأشار سراج أن شركة هايد بارك للتنمية حرصت على دعم وتعزيز قدرات قطاع الصحة في مصر، وبالأخص جيش مصر الأبيض من أطباء ومسعفين وممرضين وممرضات وفنيين، في مهمتهم الصعبة والنبيلة للتصدي للفيروس، مؤكدا انهم خط الدفاع الاول والسلاح الرئيسي في الدفاع عن الشعب المصري.

كما لفتت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العقاري لتخطي هذه الفترة الصعبة، وأعربت عن تقديرها للثقة المتبادلة مع شركة هايد بارك للتنمية، مؤكدة أن الشركة حرصت منذ بداية الأزمة على التعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم وتعزيز المنظومة الصحية، التي تعد أحد الأهداف الرئيسة لمؤسسة مصر الخير في الوقت الراهن، حيث دعمت الشركة عدد من مستشفيات الحميات والحجر الصحي والعزل بـ 10 أجهزة تنفس اصطناعي.



