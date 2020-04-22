اللواء إيهاب الفار: ننفذ كوبرى خلال شهرين فقط ونستحق دخول موسوعة جينيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ردا على سؤال الرئيس السيسى حول مدة تنفيذ الكبارى فى شرق القاهرة: ننفذ الكوبرى خلال شهرين فقط، ونستحق دخول موسوعة جينيس.

وأضاف اللواء إيهاب الفار، أن الهيئة الهندسية نفذت 319 كوبرى خلال السنوات القليلة الماضية وشرق القاهرة 38 خلال 4 شهور، موضحا أن منطقة شرق القاهرة تشهدا انجازا كبيرا فى العمل، وتم القضاء على الزحام المرورى.

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واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ما يتم تنفيذه فى منطقة شرق القاهرة، خاصة أن بعض المناطق تشهد تشابكا كبيرا فى المرافق ونسعى إلى حل هذا التشابك بشكل سريع، ولكن العمل مستمر من أجل الانتهاء منه.

وتساءل الرئيس السيسى عن كوبرى الشهيد هشام بركات، وهو ما رد عليه اللواء إيهاب الفار أن العمل يتم فيه وجارى الانتهاء منه، موضحا أن هذه الكبارى سوف تتم وفق المخطط والانتهاء منها خلال الشهر المقبل.