شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصرى بالأردن.. والقوى العاملة تتابع مستحقاته والضمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، مستحقات المواطن المصرى المتوفى طبيعيا حسان محمد محمد عامر، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازى باسمه لأسرة المتوفى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري حسان محمد محمد عامر، بمنطقة الشميساني بعمان، كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان بمتابعة مستحقاته ، وأشار المستشار العمالي طلعت السيد إلي أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا " المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية ، قد تم إنهاء اجراءات دفن المتوفي في مقابر عين الباشا بالأردن.

ولفت المستشار العمالي إلي أن قام بالتواصل مع صاحب العمل بشركة هاني القدسي وشركاه، وذلك لمتابعة مستحقات المتوفي ، فضلا عن متابعة باقي المستحقات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية .

كما تم تقديم صادق العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة ، داعيين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

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وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد تلقى تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية ، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأكد الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين ، أن هناك خط اتصال مفتوح دائماً بين وزير القوي العاملة محمد سعفان، مع جميع المستشارين العماليين على مدار الـ 24 ساعة، وذلك لتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الراهن ومتابعة مستجداته بالنسبة للعمالة المصرية بالخارج ، من خلال غرفة عمليات مشكلة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث لأبناء الوطن فى كافة الدول ويتم التعامل معها فوراً وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، والسفير المصري إيهاب أبو سريع فى ميلانو ، مشدداً أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد للتعامل مع تلك المحنة .