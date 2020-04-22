شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن طرح كوبونات السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى طرح أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية، بمنافذها بفئات الـ 20 والـ 50 والـ 100جنيه، تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعى بين المواطنين وبعضهم البعض.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن فكرة تلك الكوبونات قد تم طرحها من جانب احد المواطنين، وهى الفكرة التى لاقت ترحيباً وقامت على الفور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها باعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعى حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة فى توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية لافتا إلى أن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التى يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.

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ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة فور تكليفها بهذا الأمر قامت على الفور بوضع آلية تنفيذها وبدأت فى تصميم كوبونات المشتريات بمواصفات جيده تحول دون التلاعب فيها وان أماكن بيع هذه الكوبونات ستكون من خلال فروع شركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علماً بأن كل فئة لها دفتر يحتوى على 20 كوبون ويمكن شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة.

وحددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئى عدد (68) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية وان المواطن حامل هذا الكوبون السلعى سيتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تصل إلى 1300 مجمع استهلاكى ينتشرون فى كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.

ويمكن للمواطنين القادرين والراغبين فى شراء الكوبونات السلعية من الفروع المحددة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة " العامة والمصرية".