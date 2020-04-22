شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: نفق الشهيد أحمد حمدى 2 يبلغ طوله 4250 مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ما تم تنفيذه من أنفاق فى منطقة قناة السويس، موضحا أن نفق الشهيد أحمد حمدى 2 يتكون من 2 حارة مرورية ويبلغ طوله 4250 مترا، وتم تنفيذه وفق المواصفات القياسية العالمية وتم انتهاء مرحلة الحفر اليوم.

وأضاف اللواء الفار خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، أن العمل فى النفق شهد مشاركة 5 آلاف مهندس وفنى وعامل حتى الآن، من خلال تحالف شركتين مصرييتن تحت إشراف الهيئة الهندسية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وصولا لأعلى درجات الجودة، مشددا على أن دعم الرئيس هذه المشروعات من قبل أيادى مصريين كان له أثر كبير، وهو ما ساعد فى تنمية مهارات المصريين فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأوضح اللواء الفار للرئيس السيسى، أنه يمكن تنفيذ 4 أنفاق خلال وقت واحد، مشددا على أن رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عازمون على انتهاء المشروعات فى التوقيت المخطط له، وبذل الجهد والعرق وتقديم الغالى والنفيس، لتحقيق تطلعات الشعب المصرى العظيم نحو مستقبل مشرق.