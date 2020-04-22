شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد انتهاء أعمال الحفر فى نفق الشهيد أحمد حمدى 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهاء أعمال الحفر فى نفق الشهيد أحمد حمدى 2 وخروج ماكينة الحفر من النفق، وذلك ضمن احتفالية عدد من المشروعات القومية التى شارك فيها اليوم الأربعاء.

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