شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: السكة الحديد نهبت فى 2011.. وهيبة الدولة تأتى بتعاون الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن السكة الحديد نهبت خلال فترة 2011، مضيفًا :"أقول ذلك للمصريين عشان ينتبهوا أن عودة الدولة وهيبتها أمر مشترك بين الدولة وأجهزتها مع الناس"، جاء ذلك خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس.

وخلال حفل الافتتاح، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذى للخظة الاستراتيجية لتنمية سيناء، موضحًا أنه تم الانتهاء من بحيرات صد حر ومزارع سمكية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للمزرعة السمكية على على مساحة 19351 فدان بإجمالى 5906 حوض، والمرحلة الثانية على مساحة 1592 فدان بإجمالى 575 حوض، بجانب بحيرة للصيد الحر على مساحة 8575 فدان بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه، وبحيرة الصيد الحر الغربية بمساحة 8155 فدان بنسبة تنفيذ 35%.

وعلق الرئيس السيسى، قائلًا :" بنتكلم عن مزرعة تكلفتها 10 مليار جنيه، ومشروعات سواء فى بركة غليون أو هنا طبقًا للمواصفات العالمية، وليس مجرد حوض لإخراج أسماك غير صحية.. هنا يوجد محطات معالجة وكلام كثير تم تنفيذه.. انتوا عاوزين استمثار؟.. أنا خلصت تعالوا ادخلوا معانا واشتغلوا.. بقول عشان قلت الكلام فى بركة غليون ومحدش جه والمنطقة والصوب الزراعية ومحدش جه.. تتحدثون عن سيناء وعاوزينها تتعمر؟.. المشروعات والتكلفة واقع موجود والأحواض موجودة كمزرعة وهناك مفرغ ومصنع للعلف، وكل شيء وحاجة على أرقى مستوى طبقًا للمعايير العالمية.. إحنا خلصنا ونقدر نشتغل تانى.. كى يشعر الناس فى مصر إننا نجرى على توفير أكل عيش لهم ونوفر للمصريين غذاء صحى حقيقى".