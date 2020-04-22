شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد طلاب النقل ملتزمين بتقديم أبحاث وفقا لما أعلنته الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يتم إلغاء مشاريع الأبحاث لطلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى، والطلاب ملتزمين بتقديم مشاريع أبحاث وفقا لما أعلنته الوزارة، قائلة: من أعد مشروع بحث يلتزم بتسليمه أما ورقيا أو رقميا قبل 15 مايو المقبل، والطالب الذى مازال يعد البحث عليه استكمال العمل فيه دون تفكير فى أى بدائل أخرى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان الورقى هو بديل قانونى يتطبق فى الظروف الاستثنائية لمن امتنع عن تقديم مشروع البحث حتى منتصف مايو المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن إنه منعا للبلبلة، فإن المشروع البحثي المطلوب من طلبة الصف الثالث الإعدادي هو "بحث واحد يشمل كل المواد وليس بحث لكل مادة" كما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل عن طريق تسريب خطابات إدارية داخلية، موضحا أن المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

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وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وفى المرحلة الاعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

وأكد أن عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.