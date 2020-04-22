شكرا لقرائتكم خبر عن هل كيم جونج فى خطر.. ولماذا غاب زعيم كوريا الشمالية عن مناسبات هامة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار غياب كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية عن مناسبات هامة في بلاده، تساؤلات عديدة حول صحة الزعيم الذى يبلغ من العمر 36 عاما ويعانى من زيادة فى الوزن.
وكتبت تقارير صحفية دولية أنه يعانى من حالة صحية خطرة بعد خضوعه لعملية جراحية، وفقا لقناة "سكاى نيوز".
التقرير التالى يرصد تفاصيل وكواليس القصة.
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