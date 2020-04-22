شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: "التنمية اللى عملناها فى سيناء عمرها ما كانت هتتعمل فى المدة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية فى الإسماعيلية، إن البيوت البدوية التى بنيت فى سيناء بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة المنزل الواحد بلغ 3 ملايين جنيه.

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وأضاف الرئيس السيسى، أن التنمية الحقيقية فى سيناء تحتاج مبالغ طائلة، متابعا: قولولى مين يعمل كده وهناخد كم، هناخد نصف المبلغ تفتكروا؟، الكيان الصغير الـ 5 أفدنة اللى اتعلموا.. التنمية الحقيقية فى سيناء كلام محتاج أرقاما هائلة بنتكلم فى 2000 بيت اتكلفوا 6 مليارات.. البيت الواحد عملناه تكلفته 3 ملايين جنيه".

وتابع الرئيس: "موضوع التنمية فى سيناء والكل هاجم كده، البيانات دى متاحة وموقع الرئاسة كل كلمة بتتقال قدام منكم موجودة على الموقع بتاعى، عاوز تخش وترد وتعمل سياق فكرى واقتصادى واجتماعى وانسانى وتقوله للناس، اللى عاوز يتكلم على سيناء ويفكر فيها بنعرض عليك اللى لو عندك زيادة عن كده هسمع منك وأبقا سعيد.. اللى بنعمله بفضل الله لا كان يتعمل أبدا ولا يتعمل فى المدة الزمنية الصغيرة اللى اتعمل فيها ودى خطوة من ألف خطوة".