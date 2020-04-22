شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنك المركزى يقرر رفع حدود السحب النقدى.. وتغذية وتطهير الـATM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البنك المركزى المصرى، رسميًا، اليوم الأربعاء، زيادة حد السحب النقدى للأفراد بداية من شهر رمضان.

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وأكد البنك المركزى المصرى، فى خطاب رسمى، ينشره ”الخليج 365”، تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 آلاف جنيه فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 آلاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.

ولفت البنك المركزى المصرى، إلى أهمية تغذية ماكينات الصراف الآلى بالنقد، وتعقيم الماكينات بشكل دورى.