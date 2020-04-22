شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المترو: مواعيد تشغيل شهر رمضان من 6 صباحا حتى بداية حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن مواعيد التشغيل فى رمضان للخطوط الثلاثة ستبدأ من السادسة صباحا حتى بداية ساعات حظر التجوال المحددة حاليا من 8 مساء حتى السادسة صباحا، لافتة إلى أن الشركة ملتزمة بأى تعليمات تصدر من مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو لليوم السابع أنه تم الانتهاء من كافة استعدادات شهر رمضان والتجهيز بقطارات إضافية يتم الدفع بها فى فترات تشغيل الذروة لسحب أى كثافات ركاب، مع استمرار أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات.

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وأوضح المتحدث باسم شركة المترو أنه يتم تعقيم القطارات والمحطات على مدار اليوم وكافة المناطق التلامسية، كما يتم توزيع كمامات ومواد معقمة على كافة المتعاملين مع جمهور الركاب، مع لصق منشورات التوعية بفيروس كورونا وأعراضه فى المحطات والقطارات.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.