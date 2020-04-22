شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر صورا جديدة من عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365”، على صور جديدة من عقد قران، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والنجمة ياسمين صبرى، واللذان عقدا قرانهما الجمعة الماضية، بمنزل الأسرة، بحضور عائلى بسيط، ويظهر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مع زوجته النجمة ياسمين صبرى، لحظة عقد القران، وأيضا يظهر أفراد من أسرتيهما.



أبو هشيمة وياسمين صبرى



أسرتا العروسين

وجرت مراسم عقد القران الجمعة الماضية فى منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما فى حفل كبير وأجواء صاخبة.



جانب من عقد القران



ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

وقال العرساون فى بيان حصل عليه "الخليج 365: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

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وتابع أبو هشيمة وياسمين صبرى بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

يُذكر أن ياسمين صبرى كانت ترتب خلال الفترة الماضية لحفل الزفاف الذى كان مقررا عقده بأحد الفنادق الكبرى، ولكن مع التطورات التى فرضها فيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية المعمول بها فى المنشآت السياحية، اختارت أن يقتصر الأمر على احتفال عائلى بسيط، مع احتمال إقامة حفل زفاف ضخم حال انتهاء أزمة كورونا خلال الشهور المقبلة.