شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مشروعات الأبحاث التطبيقية لطلاب المدارس الفنية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن مشروعات الأبحاث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفنى الصناعى بكافة شعبه وتخصصاته.

وبلغت إجمالى هذه الأبحاث 1007 أبحاث تطبيقية شملت جميع الشعب والتخصصات والمهن في الصفوف الدراسية التالية: الصف الأول صناعى عام، ونوعي، وإعداد مهنى، وتعليم مزدوج (326 بحث)، الصف الثانى صناعى عام، ونوعى، وإعداد مهنى، وتعليم مزدوج (382 بحث)، الصف الثالث صناعى عام، ونوعى (145 بحث)، الصف الرابع صناعى عام، ونوعى (154 بحث).

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءًا على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء أبحاث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصيه على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نشر جميع الأبحاث التطبيقية والإعلان عن الإرشادات والإجراءات التي سيتبعها طلاب التعليم الفني من أجل إعداد الأبحاث التطبيقية المطلوبة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة http://moe.gov.eg، وكذلك على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط: https://fanyeduc.yoo7.com

Advertisements