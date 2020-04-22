شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أطباء مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى يعلقون زينة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتقل طاقم التمريض بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى في الإسماعيلية، بحلول شهر رمضان الكريم، بتعليق زينة الشهر المبارك على المستشفى، ما رسم الفرحة على أوجه العاملين داخل المستشفى.

وقالت فاطمة محمد، إحدى أفراد طاقم التمريض داخل المستشفى، والتى اشتهرت بغنائها أغنية "ارمى حمولك عليا، للتخفيف على الطاقم الطبى داخل المستشفى، إنها متواجدة فى المستشفى لليوم 47 على التوالى داخل المستشفى، ولم تغادر المستشفى لمنزلها حت الآن، مؤكدة أنها مكملة حتى انتهاء المهمة داخل المستشفى وشفاء آخر حالة داخل المستشفى.

من ناحية أخرى احتفل الفريق الطبى والعاملين بمستشفى أبو خليفة، بخروج حالات جديدة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 83 حالة حتى الآن، وهو معدل جيد، بالنسبة لعدد الحالات التى استقبلها المستشفى، حيث استقبل المستشفى 186 حالة حتى الآن.

وقال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، إن المستشفى سجل 5 حالات خروج جديدة، بعد تماثلها للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لتصل أعداد حالات الشفاء والتعافى التام إلى 83 حالة حتى الآن من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وأضاف، نائب مدير مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تم تحويل 6 حالات جديدة من المستشفى أبو خليفة ممن تلقوا العلاج واختفت أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم، واستقرت حالتهم للمدن الجامعية بعد تجهيزها وتوفير رعاية طبية بها في كل محافظة، للبقاء بها فترة لحين التأكد من شفائهم التام، وسحب عينة تحاليل جديدة لهم للتأكد من تحويل نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمال الحالات التى تم تحويلها حتى الآن إلى 36 حالة من المستشفى، ليصبح إجمالى حالات الخروج من مستشفى أبو خليفة إلى 119 حالة، لتناهز الـ 60% حالات خروج حتى الآن.

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وأكد الدكتور محمد رضا، أن من أصعب الحالات المتواجدة بالحجر الصحى، واجهت الفريق الطبى حتى الآن، هى لحالات مصابة بكورونا تعانى من جلطة شريان رئوى، وحالة أخرى جلطة قلب، وحالة جلطة بالمخ، ومازال البعص منهم تحت العلاج وهم في تحسن، مشيرًا إلي أن المريض المصاب بجلطة شريان الرئوي مواطن أمريكى 49 سنة، وتم منحه المذيب وتحسنت حالته وخرج بعد تعافيه تمامًا.

من ناحية أخرى، قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن مستشفى أبو خليفة، سجل حتى الآن 186 حالة دخول من مصابى كورونا، حتى الآن، وسجل المستشفى 83، حالة خروج بعد تماثلهم للشفاء.

أضاف، محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الإسماعيلية، أعدت مستشفى الحميات، ومستشفى الصدر ليكون جاهز لتحويلهم لمسشتفيات حجر صحى إذ لزم الأمر فى أى وقت، كما تم تجهيز بيوت الشباب والمدن الجامعية لاستقبال الحالات المصابة المستقرة طبيًا.



