شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية: 73 محطة تحلية مياه منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هناك خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2037، وإيجاد حلول مستدامة، مشيرًا إلى أنه القوات المسلحة تعمل على تنفيذ 73 محطة تحلية على جميع المحافظات الساحلية بينهم 20 محطة على أرض سيناء بطاقة 323 مليون م مكعب سنويًا، وذلك منذ 2014 حتى اليوم، ليصل إجمالي مياه الشرب التي تم تحليتها 600 مليون م مكعب سنويًا بتكلفة 26 مليار جنيه.

وأضاف اللواء إيهاب الفار خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 24 محطة بنسبة 65% بطاقة 300 مليون م مكعب سنويا وتكلفة 13 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 8 محطات، مضيفًا :"نفذنا 18 محطة بسيناء بنسبة 67%بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 9 محطة بتكلفة 14 مليار جنيه".