السيسي لفتيات واقفات يشاركن فى افتتاح مشروعات جديدة: "اتفضلوا اقعدوا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى من البنات الواقفات للمشاركة فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى منطقة القناة، بالجلوس لحين البدء فى افتتاح هذه المشروعات ورفع الستار. Advertisements ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة فى منقطة القناة، ضمن خطة الدولة لتنفيذ مشروعات قومية كبيرة لتحقيق التنمية والاستثمار فى سيناء. وبدأت الاحتفالية التى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعرض فيلم تسجيلى يستعرض أبرز الانجازات والمشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية فى سيناء.

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