شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن مقال كتب عن سيناء: أنفقنا 600 مليار جنيه لتنميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل لـ600 مليار جنيه، تختص الهيئة الهندسية للجيش على نصف هذه التكلفة بواقع 300 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس: "هناك 60 ألف كيلو متر مربع في سيناء.. إحدى المقالات تحدثت عن سيناء وإمكانية وهناك من طرح أفكارًا لها وكل الكلام مقدر، ومحدش أبدًا لما حد يتكلم يقول له أهدافًا.. ولكن كنت أتمنى إن كل اللى عاوز يرد علي أى حاجة يكون على علم بما نقوم به خلال الفترة الماضية فى 6 سنوات ماضية.. ماذا فعلنا فى سيناء، صرفنا أموالا هائلة.. 60 ألف كيلو متر مربع، يعنى 6% من مساحة مصر.. ملتزمين بتعمير سيناء، والأمن القومى لا يقدر بمال".