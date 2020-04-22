شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن مقال كتب عن سيناء: أنفقنا 600 مليار جنيه لتنميتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل لـ600 مليار جنيه، تختص الهيئة الهندسية للجيش على نصف هذه التكلفة بواقع 300 مليار جنيه.
وأضاف الرئيس، خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس: "هناك 60 ألف كيلو متر مربع في سيناء.. إحدى المقالات تحدثت عن سيناء وإمكانية وهناك من طرح أفكارًا لها وكل الكلام مقدر، ومحدش أبدًا لما حد يتكلم يقول له أهدافًا.. ولكن كنت أتمنى إن كل اللى عاوز يرد علي أى حاجة يكون على علم بما نقوم به خلال الفترة الماضية فى 6 سنوات ماضية.. ماذا فعلنا فى سيناء، صرفنا أموالا هائلة.. 60 ألف كيلو متر مربع، يعنى 6% من مساحة مصر.. ملتزمين بتعمير سيناء، والأمن القومى لا يقدر بمال".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي عن مقال كتب عن سيناء: أنفقنا 600 مليار جنيه لتنميتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.