شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سفراء أوروبا بالقاهرة يهنئون المصريين برمضان على طريقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مع سفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد، بمقطع فيديو، لتوجيه رسالة تضامن وتهنئة للمصريين بمناسبة شهر رمضان.

وهنأ السفراء المصريين بشهر رمضان والاستمتاع بأجوائه التأملية والروحية وأعماله الخيرية والتعبدية، مشيرين إلى أنه وقت النقاء والسكينة والطمأنينة، ووقت التعاون والتعاطف والتضامن والتكاتف للجميع.

وأشار السفراء فى الفيديو، أن رمضان هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية، كما هو الحال فى البلاد الأوروبية، التى لم تعد كما عهدها الجميع، فالجميع يمر بأزمة لم يشهدها من قبل، وهذه الجائحة العالمية تدفع لإجراءات غير مسبوقة.

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وقال السفراء: لكى تنجح هذه الإجراءات لابد أن من التعاون والتكاتف العالمى، والجميع يعمل فى كل أنحاء العالم، لمواجهة هذا الوباء والحالة الطارئة، وهناك حاجة إلى تقديم رعاية صحية جيدة، وحاجة إلى دعم فرق البحث لاكتشاف علاج، وأيضًا حاجة لاتخاذ إجراءات لإنقاذ الشركات والاقتصاد.

وأوضح السفراء وجود علاقة قوية وطويلة الأمد بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وأن الشريك يعرف فى الأوقات العصيبة، مشيرين إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية لدعم نظام الصحةالعامة ومساعدة مصر فى مواهة هذه الحالات الطارئة عن هذه الجائحة.

وقال السفراء، نعمل أيضًا على تعزيز تعاوننا الاقتصادى، ويسعدنا أن نقضى رمضان معكم فى مصر أم الدنيا، وأن يستمتع المصريون برمضان بطرق مبتكرة فى مثل هذه الظروف .