الهيئة الهندسية: تنفيذ 328 مشروعا بتكلفة 298 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة عكفت على تنفيذ 328 مشروعا بتكلفة 298 مليار جنيه، تم تنفيذ 197 مشروعا منهم ويتقى 131 مشروعا جارى تنفيذهم.
وأضاف اللواء إيهاب الفار خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن جميع هذه المشروعات تنموية فى مجالات الطرق الإسكان والمياه والصرف الصحى والكهرباء، مضيفًا أن سيناء تستحوذ على 25% من هذه المشروعات.
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