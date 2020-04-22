شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن شكوى "كوبرى العروبة": "الدق فى دماغى 24 ساعة بس مش هبطل شغل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحكومة تعمل ليلًا ونهارًا من أجل معدلات النمو التى كنا نحلم بيها، ونحن مصرين على العمل بذات المعدلات وأكثر، مضيفًا: "جاتلى شكوى فى كوبرى العروبة.. قالولى خلى الناس تبطل شغل بالليل قلتلهم والله العظيم الدق فى دماغى 24 ساعة بس أنا مش هبطل".
وشهد الرئيس السيسى اليوم، الأربعاء، افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، وقال خلال استماعه لاستعراض من اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: "كوبرى هشام بركات".
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