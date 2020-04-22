شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الأمن القومى لا يقدر بمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "هل فيه حد مع كل احترامى وتقديرى لكل رجال الأعمال والمستثمرين مستعدين ينفقوا ويعملوا طريق أو نفق بمليارات كتير"، مشددا على أن الأمن القومى لا يقدر بمال .

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وأضاف الرئيس السيسي: "جدوى الاقتصاد بتعاته ولو اتعملت محطة رسوم لا يمكن تجيبه تكلفة صيانته ولكن مهتمين أن نعمر سيناء وتبقا وتكتسب جزء ن حجم السكان اللى موجود فى الدلتا والصعيد.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتابع أزمة العالقين المصريين فى دول العالم وعددهم نحو 3500 عالق، مؤكدًا أنه كلف الحكومة بإعادة جميع العالقين المصريين إلى بلدهم مصر".