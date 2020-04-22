شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطلق اسم الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم النائب العام السابق الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

وشهد الرئيس السيسى اليوم، الأربعاء، افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، وقال خلال استماعه لاستعراض من اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة:" "كوبرى هشام بركات".