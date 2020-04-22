شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس.

وأكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هناك خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2037، وإيجاد حلول مستدامة، مشيرًا إلى أنه القوات المسلحة تعمل على تنفيذ 73 محطة تحلية على جميع المحافظات الساحلية بينهم 20 محطة على أرض سيناء بطاقة 323 مليون م مكعب سنويًا، وذلك منذ 2014 حتى اليوم، ليصل إجمالى مياه الشرب التى تم تحليتها 600 مليون م مكعب سنويًا بتكلفة 26 مليار جنيه.

وأضاف اللواء إيهاب الفار خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 24 محطة بنسبة 65% بطاقة 300 مليون م مكعب سنويا وتكلفة 13 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 8 محطات، مضيفًا :"نفذنا 18 محطة بسيناء بنسبة 67%بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 9 محطة بتكلفة 14 مليار جنيه".

وقاطع الرئيس السيسى، اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسأله حول موقف "وصلة بحيرة التمساح "، محذره من تحول المنطقة المحيطة بها لعشوائيات، ليرد اللواء إيهاب الفار: "قمنا بإلغائها.. وهناك حاجر لو ارتفع حجم المياه يتم إنزال جزء منه المياه فى القناة".