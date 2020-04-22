شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمصريين العالقين: "حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتابع أزمة العالقين المصريين في دول العالم وعددهم نحو 3500 عالق، مؤكداً أنه كلف الحكومة بإعتدة جميع العالقين المصريين إلي بلدهم مصر. Advertisements وأضاف الرئيس موجها حديثه للمصريين:"انا بطمنكم.. حتي لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم". وشهد الرئيس السيسي ليوم، افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2.

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