شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نفذنا الأنفاق بأيادي ومعدات مصرية..ومفيش صعب بالإرادة والعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك خلال حديثه عن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، قائلًا: "مديرى شركة كونكورد للهندسة، وبتروجيت موجودين!.. أنا بس هفكركم لما خلصتم أنفاق بورسعيد والإسماعيلية لما طلبتم تشغيل الناس.. وقلنا ياجماعة إحنا مش مخططين في هذا المنظور للعمل في نفق الشهيد أحمد حمدى لحين التدبير وعدم الضغط، وإذا كان كلامنا زى ما اتفقنا، يبقى كلام جميل".

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس،: " كان عندنا مشروع أنفاق أسفل إطار القاهرة بطول 2 كيلو متر، وتم بنفس ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2.. لما جينا نعمل الأنفاق دى منذ 3 أو 4 سنوات كان حلمنا نعملها بأيد مصرية وماكينات مصرية، وتكلفة مرشدة كثيرًا عن استخدام شركات أخرى من خارج مصر.. وبالتالي يوجد اليوم 4 شركات تعمل في هذا الموضوع بجانب المقاولين العرب.. لما قلنا الكلام ده، كان بعيد علينا، ولكن قولتلهم هنجيب الماكينات الحفر.. الآن نحن بصدد الانتهاء من 5 أنفاق بأيادى مصرى.. كل أسبوع كنت أسال كامل الوزير عن هذه الانفاق وكذلك إيهاب الفار.. وهذا من اطمئنانا واكتساب الخبرة.. خلاصة الكلام، لما يكون عندنا موضوع ويظن البعض انه من الصعب.. بقولكم أبدًا.. وهندخل فيه بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا يساعدنا وننحج فيه".