شكرا لقرائتكم خبر عن عجوة وزنك.. طريقة الزراعة للقضاء على خفافيش المنزل المهجور بسمالوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسن محمد عيسى، رئيس قسم مكافحة العدوى بالإدارة الزراعية بسمالوط، إننا قمنا بعمل خلطة للقضاء على الخفافيش الموجودة داخل المنزل المهجور، وهى تتكون من بلح العجوى بداخله الزنك وتم وضعه فى أطباق وتعليقه فى الحوائط، بالإضافة إلى شبكة داخلية لشل حركة الخفافيش فى الطيران.

وقامت لجنة من مديرية الزراعة بالمنيا، بدخول المنزل المهجور للقضاء على الخفافيش بداخله، حيث تم تشكيل لجنة من الزراعة بالتواجد أمام المنزل برئاسة المهندس حسن محمد عيسى رئيس قسم العدوى بالإدارة الزراعية بالمركز، حيث قام بدخول المنزل ورش الدخان داخل المنزل لإصابة الخفافيش بالسل وشل حركتها عن الطيران.

وقام المهندس حسن، بعمل شبك بديلا للسقف المنزوع وومداخل ومخارج المنزل، وإغلاق كافة المنافذ فى منزل مهجور مكون من طابق واحد عبارة عن مدخل وحجرة مغلقة وحجرة داخلية تتركز فيها الخفافيش بشكل كبير، وقامت اللجنة برش الدخان بجميع أنحاء المنزل بعد ارتداء الواقى واقتحام عش الخفافيش.

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وكان استغاث عدد من المواطنين بشارع التجارة بمركز سمالوط، من ظهور خفافيش كبيرة الحجم بالمنطقة، مما تسبب فى إصابة الأهالى بالذعر والخوف، وعلى الفور تم إخطار الوحدة المحلية والزراعة لمكافحة تلك الخفافيش .

وانتقلت لجنة من مديرية الزراعة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لفحص الشكوى وبالانتقال إلى المنزل مصدر الخفافيش تبين أنه منزل قديم مهجور منذ عدة سنوات، ويقع بداخل الكتلة السكنية وبداخله آلاف الخفافيش بأحجام مختلفة، كما تبين أيضا أن عدم وجود سقف بداخل المنزل تسبب فى خروج الخفافيش فى الشارع خاصة فى الفترات المسائية.