شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد فيلم "نبع الخير" عن استغلال المياه وزيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فليمًا تسجيليًا بعنوان "نبع الخير" من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس، بتناول طرق استغلال المياه بسيناء وزيادة الرقعة الزراعية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تعكف الآن على تنفيذ 40 كوبرى فى منطقة شرق القاهرة، غرب ووسط القاهرة، مضيفًا :"أنتوا عارفين يعنى إيه 40 كوبرى يعنى كام؟. الكوبرى الواحد 300 مليون يعنى 16 مليار جنيه.. إحنا بنعمل كبارى وطرق .. وبفضل الله وسبحانه ماشين بمعدلات فيها كتير من كرم ربنا لينا، بنعمل كل ده بفلوس وأموال هائلة".