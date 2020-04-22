شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمواطنين: أخروا السحور وتناولوا المرطبات أول أيام رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس خلال أول أيام رمضان، مناشدا المواطنين تأخير موعد السحور وتناول الوجبات الخفيفة والزبادى والوجبات المرطبة للجسم فى السحور.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المواطنين، بعدم التعرض المباشر للشمس بشكل كبير فى أول أيام رمضان أثناء الصيام.

كما ناشد شاهين، أصحاب الأمراض الصدرية تجنب الخروج خلال فترات النهار بأول أيام رمضان، بسبب نشاط الرياح التى ستكون مثيرة للرمال والأتربة.

وكشف شاهين، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجویة یوم الجمـعة الموافق 24 أبریل 2020، حیث تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة على كافة الأنحاء تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالیة وشمال الصعید وسیناء، حیث تتراوح سرعات الریاح من 70:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق واضطراب الملاحة البحریة على البحرین الأحمر والمتوسط ومنطقة خلیج السویس وخلیج العقبة.

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وأوضح أنه یصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لیسود طقس شدید الحرارة خلال ساعات النھار، كما تسقط الأمطارالخفیفة على السواحل الشمالیة والوجه البحرى ومدن القناة وسیناء تكون رعدیة أحیانا.

وأضاف، أنه اعتبارا من یوم السبت الموافق 25 أبریل 2020، تشھد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقیم تتراوح من 9:10 درجة مئویة مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفیفة إلى متوسطة على السواحل الشمالیة والوجھ البحرى ومدن القناة وسیناء.

وعن القاھرة الكبرى من المتوقع یوم الجمعة الموافق 24 أبریل 2020، أن تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة تكون مثیرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة حیث تتراوح سرعة الریاح من 50:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق.

ویصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة لیسود طقس شدید الحرارة نھارا. مع فرصة لسقوط أمطار خفیفة في نھایة الیوم.

وكشف هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من یوم السبت الموافق 25 ابریل 2020، تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وتتراوح من 9:10 درجة مئویة مع استمرار فرص سقوط الأمطارالخفیفة.