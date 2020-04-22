مصر دولة عريقة في عهد السيسي.. برلمانية تطالب بتعديل مدد الرئاسة بالدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالبت آمال طرابية، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 140 من الدستور، لتسمح بزيادة مدد رئيس الجمهورية في الحكم.

وقالت طرابية، خلال كملتها في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، إن مصر تحارب "كورونا" والإرهاب على عكس دول العالم التي تحارب "كورونا" فقط، منوهةً بأنها للمرة الأولى ترى مصر دولة عريقة لا عميقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت البرلمانية: "يجب تعديل المادة 140 من الدستور؛ مش الرئيس السيسي اللي يقعد دورتين فقط في الرئاسة بعد تلك الإنجازات الكبيرة".

يذكر أن المادة 140 من الدستور بعد التعديلات الأخيرة تنص على: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وتنص المادة 241 مكرر على: "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".