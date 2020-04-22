السيسي يعاتب الإعلام: البيانات متاحة.. والرد يكون في سياق اقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة إنشاء البيوت البدوية في سيناء، حوالي 6 مليارات جنيه.

وأضاف السيسي، على هامش حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2: "البيوت البدوي الـ5 فدان، تكلفتها تقريبًا 6 مليارات، لما تبص على عدد المستفيدين هنلاقي كل أسرة 3 ملايين جنيه، قولولي مين يعمل كدا، هناخد كام، نص المبلغ دا؟".

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وأوضح السيسي: "بقول دا لينا كلنا، عشان تعرفوا إن التنمية الحقيقية في سيناء محتاجة أرقام هائلة، لو أنت عايز تسكن ناس، وتديلهم بيت يليق في إطار مكافحة الإرهاب".

وتابع السيسي: "كنت أتمنى يعني من الإعلام والكل هاجم وقالوا دا شغل..، البيانات دي متاحة وعلى موقع الرئاسة، كل كلمة موجودة على الموقع، عايز تخش وتتكلم وتعمل سياق اقتصادي، وتقولوا للناس، اللي عايز يتكلم على سيناء، إحنا بنعرض اللي عملناه، لو عندك زيادة وتقدر تقولي الموارد هتجيبها منين، هبقى سعيد وأسمع منك وأستفيد".

وأكمل: "عايزين دايما نتكلم بموضوعية وعلم، واللي بنعمله دا بفضل الله، لا كان يتعمل ولا يتعمل في مدة صغيرة، بنقول دي خطوة من ألف خطوة".