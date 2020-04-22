محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أنتجت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر الدفعة الأولى من الكمامات الطبية إلى جامعة الأزهر والبالغ عددها 2000 كمامة طبية.
وأوضحت جامعة الأزهر - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي قام بتصنيع وإنتاج الكمامات في إطار توفير وتنفيذ التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورنا المستجد ؛ وذلك بدعم وإشراف الدكتور محمد راضي عميد الكلية.
وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بهذا الجهد الكبير الذي بذل في تصنيع هذه الكمامات .. قائلا : "إن هذا الجهد يؤكد أن جامعة الأزهر بكلياتها المختلفة في خدمة الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأزهر تسهم في توفير وإنتاج الكمامات لمواجهة أزمة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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