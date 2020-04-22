محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: "أننا حرصنا على توفير كل وسائل الأمان في كل مواقع العمل وتوفير التأمين اللازم للعمالة".
وقال الرئيس السيسي -خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي(2): "أقول رسالتي للعمالة، نحرص على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم، وسنؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل.
وتابع: "أي مواطن يريد أن يعمل، من فضلك توجه إلى العاصمة الإدارية، توجه إلى رشيد، توجه إلى المنصورة الجديدة، توجه إلى العلمين .. فيه شغل".
كانت هذه تفاصيل خبر للباحثين عن العمل.. السيسي: "توجهوا لهذه المشروعات.. فيه شغل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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