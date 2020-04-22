محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة 4 أشخاص بأكتوبر، بحوزتهم 12 ألف و500 كمامة طبية "مجهولة المصدر".
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر (بمديرية أمن الجيزة)، أفادت قيام 4 أشخاص ببيع كمامات طبية مصنوعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستخدمين في ذلك إحدى السيارات.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، بحوزتهم (250 علبة معبأة كمامات بإجمالي 12 ألف و500 كمامة طبية "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصنعة من مواد رديئة.. إحباط ترويج 12ألف كمامة مجهولة المصدر في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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