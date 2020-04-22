خلال 24 ساعة.. ضبط 100 قضية مخدرات وتنفيذ 44 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 22 قطعة سلاح ناري، بحوزة 19متهم، كما نجحت الحملة في ضبط 101 قضية مخدرات بحوزة 111 متهم.
وتمكنت الحملة من تنفيذ 44 ألف و874 حكم قضائي متنوع، وضبط 13 ألف و809 مخالفة مرورية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
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