سقوط عصابات سرقة قطع حديدية لبيعها خردة بالشروق- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عصابتين تخصصوا في سرقة حديد الكباري.

تمكن المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث الشروق، والرواد مصطفى نبيل وأبوزيد عاصم وجلال مطاوع وكريم الجمل، ضباط مباحث القسم، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الدائري بدائرة القسم من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" وبحوزتهما 72 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال "غير معلوم مصدرها"، عدد وأدوات، عدد 2 ماسورة حديدية قاما بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية، وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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كما تمكن الرواد مهاب إبراهيم ومحمد هندي وعمرو أشرف، ضباط مباحث القسم، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق السويس بدائرة القسم، من ضبط ثلاثة أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" وبحوزتهم 35 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال غير معلوما مصدرها، عدد وأدوات، ماسورة حديدية، رأس بلطة بدون يد قاموا بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين أمام العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي، مأمور قسم الشروق، إلى النيابة العامة.