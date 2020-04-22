شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «مش هنسيبكم حتى لو كانت ظروفنا صعبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة ملتزمة تجاه إعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب فيروس «كورونا». وقال الرئيس، خلال افتتاح مشروعات تنموية بالسويس، الأربعاء: «أطمئن المصريين.. حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم». الوضع في مصر

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تعافي 870

وفيات 264

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