شكرا لقرائتكم خبر عن «متحف النسيج» يطلق مسابقة «عالم واحد» للتصوير الفوتوغرافي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز مسابقة فنية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «عالم واحد»، وذلك في إطار دور المتحف للتواصل المجتمعي مع مختلف فئات جمهور الشعب المصري، حول ما يمر به العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح الدكتور أشرف أبواليزيد مدير عام متحف النسيج، أن المسابقه تنقسم إلى جزئين: الأول لرسم لوحات إرشادية تحمل عبارات تحث المواطنين على الالتزام بالمنازل واتباع العادات الصحية السليمة للحفاظ على الصحة العامة، أما الجزء الثاني عبارة عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تعبر موضوعاتها عن التضامن الإنساني وقيمة الحياة واختلاف أنماطها في ظل أزمة الفيروس.

وسوف يتم إرسال جميع الأعمال حتى نهاية شهر إبريل الجاري على صندوق الرسائل الخاص بمتحف النسيج المصري Egyptian textile museum على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».