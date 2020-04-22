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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، صومعة طنطا المركزية، لمتابعة سير العمل داخل الصومعة والاطمئنان على فرز القمح حسب التعليمات الموضحة بالقرار الوزاري.

واطمأن وكيل الوزارة على سير العمل داخل الصومعة، مشددًا على المزارعين والتجار بضرورة ترك مسافات فيما بينهم تجنبًا لعدوى كورونا، وحث وكيل وزارة الزراعة اللجنة الموجودة داخل الصومعة التي تقوم باستقبال الأقماح بضرورة معاملة الفلاحين معاملة طيبة، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة في كتاب وزير الزراعة ووزير التموين.

وكشف وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 3450 فدانا، وقد تم توريد 1534 طن و291 كيلو لشركات المطاحن والشركة المصرية.

وأضاف أن مراكز التجميع بمحافظة الغربية تبلغ نحو 23 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و6 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الجديد.

وتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

يذكرأن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.

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وكيل الزراعة بالغربية يتفقد صومعة طنطا المركزية لمتابعة فرز القمح

وكيل الزراعة بالغربية يتفقد صومعة طنطا المركزية لمتابعة فرز القمح

وكيل الزراعة بالغربية يتفقد صومعة طنطا المركزية لمتابعة فرز القمح