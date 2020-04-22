شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: وفاة مصري بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، مستحقات المواطن المصري حسان محمد محمد عامر الذي توفي طبيعيا هناك، وإجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفى.

وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في بيان الأربعاء، إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري حسان محمد محمد عامر بمنطقة الشميساني بعمان، كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقاته.

بدوره، أشار المستشار العمالي طلعت السيد بعمان -في البيان- إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء «كورونا» المستجد، تواصل المكتب مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، وأنه نظرا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية، قد تم إنهاء اجراءات دفن المتوفي في مقابر عين الباشا بالأردن.

ولفت المستشار العمالي إلى أن المكتب تواصل مع صاحب العمل بشركة هاني القدسي وشركاه لمتابعة مستحقات المتوفى، فضلا عن متابعة بقية المستحقات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما تم تقديم صادق العزاء لذوي المتوفى نيابة عن وزير القوى العاملة.