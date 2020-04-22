شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: خروج 6 حالات شفاء من مستشفى العزل بالمدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور عبدالناصر حميده، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن إعجابه بالفرحة العارمة التي سيطرت على ٦ مصابين بفيروس كورونا، لتماثلهم للشفاء بعد أن قضوا فترة الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات وبعد تحسن حالتهم تم تحويلهم للمدينة الجامعية، وخروجهم، اليوم، لشفائهم.

بدوره، أوضح الدكتور محمد السويدي، مسؤول مكافحة العدوى، أن الحالات التي تم شفائها من الغربية وشبرا الخيمة وأشمون، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم خروج أكثر من ٩ حالات أخرى.

وحرص الجيش الأبيض بالمدينة الجامعية على الاحتفال بشفاء الحالات الـ6 والتقاط الصور التذكارية معهم والإشارة بعلامة «النصر» تعبيرا عن فرحتهم بالتغلب على الفيروس، وقام الأطباء بتوديع الحالات على بوابة المدينة الجامعية قبل التوجه لمنازلهم.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر للأطباء والتمريض على الملحمة التي يسطرونها بجهودهم وتكاتفهم في علاج المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم الحالات المصابة على مدار الساعة، وتقديم رعاية متكاملة لهم.