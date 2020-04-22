شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح «القول الفصل» بشأن الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه في إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا، تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء امورهم.

وأكد «شوقي»، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن كل من تناول لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون، لذلك أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعًا لحضراتكم امام هؤلاء المغرضين. والله الموفق والمستعان.

وزير التعليم يصدر ملخص لمشروعات البحثية والامتحانات الإلكترونية