شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد أمام الخطوط الجوية العراقية.. تعرف على السبب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الزحام بين العشرات من الطلاب العراقيين في مصر، أمام الخطوط الجوية العراقية، بمنطقة وسط القاهرة، وذلك بغرض العودة إلى بلادهم، خاصة بعد قرار توقف الدراسة، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات المصرية، لسنوات النقل.

وتواجدت قوات الأمن، بشكل مكثف بمحيط المنطقة، لتنظيم حركة المرور، وتجنب الزحام، حرصًا على سلامة المواطنين، وهو ما جعل البعض منهم يفترش الرصيف الموازي لمكتب الخطوط الجوية العراقية.

زحام شديد للطلاب العراقيين أمام الخطوط الجوية العراقية

زحام شديد للطلاب العراقيين أمام الخطوط الجوية العراقية

وقال أحد الطلاب العراقيين يدعى حمزة، يدرس بكلية الطب جامعة بنها، إن حالة الزحام الموجودة منذ أيام، نتيجة قيام الطلاب بطلب العودة إلى البلاد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الطلاب يريدون العودة إلى العراق، بعد وقف الدراسة في الجامعات الحكومية المصرية.

وأضاف «حمزة» أن الإقامة في مصر تكلف الطلاب الكثير من المال، وبناء عليه العودة إلى بلادهم سيكون الأصلح في الوقت الحالي، مؤكدا أن هناك الكثير من الطلاب العراقيين العالقين في مصر، وعلى الرغم من ذلك يتم اختيار أشخاص معينة للعودة، وهو ما يجعل الأمر غير عادلاً، حيث أن الرحلات الاستثنائية جاءت الأولوية بها لكبار السن، ثم المرضي، والسائحين، وجاء الطلاب في نهاية هذه الرحلات، على الرغم من أنهم الأكثر، من حيث العدد، وهو ما دفع العديد منهم للتزاحم أمام الخطوط الجوية العراقية.