شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: توفير 50 ألف ماسك و1500 بدلة وقائية للأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، على ضرورة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بقدر من المسؤولية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا أشبه بالحرب الطبية بطلها الأطقم الطبية والتمريض وشباب أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بإعتبارهم خط الدفاع الاول في مواجهة الحدث.

جاء ذلك خلال رئاسة السعيد للإجتماع الطارئ لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية بحضور الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، والدكتور طارق عيسوي، مدير عام المستشفيات الجامعية وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال السعيد إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبء كبير والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، ومن هذا المنطلق فإدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية وخصصت جزء من ميزانياتها لصالحها حتى تستيطع القيام بأداء واجبها الخدمى تجاه المجتمع وتخفيف المعاناه عن المرضى من أهالينا البسطاء في المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف رئيس الجامعة أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية والتمريض والحفاظ عليهم مسئوليتنا جميعا فهم خط الدفاع الاول في مواجهة أزمة مجابهة فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه تم توفير 50 ألف ماسك و1500 بدلة وقائية كاملة لجميع الأطقم الطبية بجانب توفير الأدوية والمستزمات الطبية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأشار السعيد إلى أن هناك تعاون كبير بين أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي وفرت جهازين لتعقيم المستشفيات الجامعية، كما أبدت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن دعمها وتعاونها مع مستشفيات بنها الجامعية في هذا الموقف الاستثنائى لتحتفظ بمكاناتها ودورها المتميز في تقديم الخدمة الطبية وتخفيف المعاناه عن المرضى.

وطالب رئيس الجامعة من جميع القيادات بالمستشفيات الجاميعة بالتواجد بصورة مكثفة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والنواب والتمريض على العمل في هذه الظروف الحرجة والإستثنائية مع الإلتزام الكامل بارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها، وجهت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية لحرصهم الشديد على خدمة المرضى والمترددين على المستشفى الجامعي، مؤكدة أن الجميع على قلب رجل واحد في مواجهة فيروس كورونا .

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وقال الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، إن مجلس إدارة المستشفيات الجاميعة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع لجنة مكافحة العدوى بالجامعة.